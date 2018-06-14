Сироты в Приморье прекращают голодовку и заключают договоры на аренду жилья

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Участники голодовки на центральной площади Владивостока, требовавшие от властей Приморского края выдать им положенные по закону об обеспечении жильем детей-сирот квартиры, прекращают свою акцию. Как рассказал ТАСС помощник депутата Госдумы от региона Алексея Корниенко Александр Колосков, идет оформление договоров аренды.

В среду днем пятеро сирот, не получивших положенное им по закону жилье, установили палатку на центральной площади Владивостока у здания администрации края и объявили голодовку. Их требование - исполнить закон и обеспечить их положенными квартирами. Вечером того же дня к ним присоединилась еще одна участница, а также прошли переговоры с властями края. В четверг власти предложили им компромиссный вариант временной аренды жилья, пока не будет решена проблема обеспечения их собственными квартирами.

"Участники акции возвращаются в свой лагерь на площади, чтобы свернуть его и прекратить голодовку. Сейчас подготовлены договора аренды, который в ближайшее время будут подписаны. Администрация края пошла навстречу в порядке исключения и как особо нуждающимся, и вопрос на данный момент решен. В дальнейшем будет выстроена пошаговая схема работы для устранения той очереди на квартиры, которая сегодня существует", - рассказал Колосков.

По его словам, участникам акции было предложено два варианта временной аренды в общежитиях города, один из которых, на Карбышева, 11, их устроил. Стоимость аренды обойдется сиротам в пределах той суммы, которую они будут получать в качестве компенсации из краевого бюджета по закону - 5 тыс. рублей. Первый вице-губернатор Александр Костенко подчеркнул, что вопрос по обеспечению собственными квартирами шести сирот, которые пришли на встречу, не может быть сейчас решен законным способом, потому что необходимо соблюдать очередность предоставления жилья.

По информации властей края, в очереди на квартиры стоят более 7 тыс. льготников этой категории. В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей, а с начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. Отмечается, что актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей сирот, в среднем половину из них признают несостоявшимися из-за отсутствия заявок.