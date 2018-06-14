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В США суд вынес ограничительный ордер в адрес попечителя Стэна Ли

Общество
14 июня, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Сообщается, что Кийя Морган нанял охранников, не позволяющих членам семьи и близким общаться с создателем комиксов, а затем переселил художника из частного особняка в многоквартирный дом

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Стэна Ли и Кийя Морган

Стэна Ли и Кийя Морган

© Jordan Strauss/Invision/AP

ТАСС, 14 июня. В США суд удовлетворил иск, поданный адвокатом создателя комиксов про Человека-паука и Людей икс Стэна Ли, и ограничил в контактах с 95-летним художником его попечителя. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

По его данным, адвокат Ли Том Лаллас обвинил присматривающего за художником Кийя Моргана в плохом обращении с пожилыми людьми. "Истец, а также правоохранительные органы и служба защиты пожилых людей полагают, что Морган имеет чрезмерное влияние на Ли и держит его в изоляции", - говорится в заявлении. Как указал Лаллас, Морган, который является собирателем комиксов и владеет магазином по продаже связанной с ними продукции в Нью-Йорке, захватил контроль над жизнью художника после смерти его жены в прошлом году. Он нанял охранников, не позволяющих членам семьи и близким общаться с Ли, а затем переселил художника из частного особняка в многоквартирный дом, утверждает Лаллас.

По словам адвоката, Стэн Ли страдает от проблем с памятью, зрением и слухом, ему необходим круглосуточный присмотр, он легко поддается чужому влиянию. "Крупное состояние Ли размером более $50 млн делает его уязвимым перед финансовыми хищниками", - опасается Лаллас.

Ранее в понедельник Морган был арестован по обвинению в ложном вызове полиции. Он позвонил стражам правопорядка и сообщил о попытке ограбления после того, как два полицейских и работник социальной службы приехали, чтобы проверить состояние Ли.

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