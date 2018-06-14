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Роскомнадзор напомнил о необходимости отменить развлекательные передачи 22 июня

Общество
14 июня, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что считают возможным трансляцию утренних и вечерних шоу, но с исключением из их эфира "откровенно развлекательного контента"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор в четверг напомнил СМИ о необходимости отменить развлекательные передачи в День памяти и скорби - 22 июня.

"Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов (телепрограмм), радиоканалов (радиопрограмм) и вещателям, что в соответствии с указом президента РФ от 08.06.1996 № 857 22 июня на территории всей Российской Федерации на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре разъяснили, что к развлекательным относятся те программы, в которых сочетаются признаки "юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта". В частности, к ним относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое.

"При этом считаем возможным трансляцию в эфире радиоканалов, телеканалов утренних и вечерних шоу с исключением из их эфира откровенно развлекательного контента", - добавили в ведомстве.

Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.

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