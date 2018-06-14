"Станислав Говорухин был совестью российского кино"

Станислав Говорухин умер 14 июня. Народный артист РФ, кинорежиссер, председатель комитета Государственной думы по культуре скончался в возрасте 82 лет после болезни. Соболезнования и воспоминания о режиссере — в материале ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким Говорухина телеграмму с соболезнованиями. "Путина и Говорухина объединяли очень тесные, дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением", - рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Культовая личность"

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой назвал Говорухина важной фигурой для отечественного кинематографа, культовой личностью.

"Он был совестью нашего кино последних десятилетий", - сказал Толстой.

По его словам, до обострения болезни Говорухина они часто встречались и беседовали в его кабинете в Госдуме.

"Я, честно говоря, до сих пор не могу поверить в то, что его нет с нами. Он удивительно важная фигура для всей нашей культуры, нашего кинематографа, блестящий режиссер, культовый, можно сказать. Яркая, глубокая личность. Утрата огромная", - сказал Толстой.

"Горькая потеря"

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал большой бедой для российской культуры смерть Говорухина.

"Уход Станислава Говорухина - это большая беда для российской культуры и для российской общественной жизни, - сказал Швыдкой ТАСС. - Он был одним из самых любимых режиссеров нашего кино, прежде всего потому что он снял выдающийся, и не только по советским меркам, любимый по сей день сериал "Место встречи изменить нельзя". Так уж сошлись звезды, тогда, в 1979 году, что ему удалось снять картину, которая увлекала не только криминальным сюжетом, но была важным рассказом о нашей послевоенной жизни, да и вообще о жизни советской страны".

Швыдкой заметил, что Станислав Сергеевич снял множество удачных картин, он дружил с актерами, которых очень любил и умел снимать, среди них - Владимир Высоцкий. "Он был человеком, которого любили самые разные люди. <…> На его юбилеях можно было встретить и Михаила Горбачева, и Геннадия Зюганова, и в этом тоже была его важная черта характера, - сказал Швыдкой. - Он был человеком азартным, он замечательно играл в биллиард, любил спорт, замечательно знал музыку и прекрасно знал русскую литературу, ему было, пожалуй, порой скучно в контактах с новейшим искусством, которому всегда не хватало глубины, быть может".

Швыдкой также рассказал, что Говорухин был прекрасным соседом. "Мы долгое время делили пополам одну съемную дачу, поэтому для меня это очень горькая потеря - и это потеря художника, и потеря человека, с которым бок о бок проходила моя жизнь. Большая беда", - добавил Швыдкой.

"Образец для российских режиссеров"

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин назвал Говорухина образцом для всех российских режиссеров.

"Говорухин во многом был для нас образцом режиссера, мужчины, джентльмена, - отметил Лунгин. - Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко. Внутренне он был очень собранным человеком, он действительно любил искусство".

По словам Лунгина, именно Говорухин открыл публике Владимира Высоцкого. "Они дружили, Владимир снимался в его фильмах, мы открывали Высоцкого благодаря Станиславу Сергеевичу", - сказал режиссер.

"Великий человек"

Актер Марат Башаров считает, что Говорухин был великим человеком. "Мне только что сообщили, это ужасно. Это был великий режиссер, великий человек, великий художник, великий мужчина, который умел правильно, красиво жить", - сказал Башаров.

Актер, снявшийся в фильме Говорухина "Пассажирка" (2008), добавил, что Говорухин многому его научил и многое ему показал. "Я счастлив, что у меня получилось поработать с этим человеком", - поделился собеседник агентства.

"Очень жалко, я узнал две минуты назад, у меня ноги подкосились. К сожалению, сейчас таких нет и таких больше никогда не будет великих людей. Это был умнейший мужчина", - сказал Башаров.

"Страшная утрата для культуры и всего общества"

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что в последний раз видел Говорухина несколько месяцев назад, когда приезжал к нему на день рождения. "В последний раз я видел Станислава Сергеевича в конце марта, когда приезжал к нему в Барвиху на день рождения. Он очень мужественно держался, был сильным, не позволял лишней суеты, связанной с его болезнью. Было видно, что он не здоров, но не производил впечатление смертельно больного", - сказал ТАСС Шахназаров.

Во время последней встречи Говорухин "шутил и даже поднял бокал вина", отметил он.

"Говорухин был необыкновенным, конечно, человеком, - продолжил Шахназаров. - Он был обаятельным, обладал невероятным чувством юмора, был замечательным рассказчиком. Я был связан с Станиславом Сергеевичем дружбой, которая длилась долгие годы".

"Он оказал огромное влияние на всех нас, его кончина - страшная утрата для культуры, да и для всего нашего общества: это был не просто выдающийся мастер кино, я считаю его одним из крупнейших политиков последних 30 лет, одной из самых масштабных фигурой ХХ века в истории нашей страны, - сказал Шахназаров.

"На его фильмах воспитывалось поколение"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что Говорухин был ему другом.

"Ушел из жизни талантливый режиссер, интересный, умный и знающий политик. Страна потеряла одного из ярких своих граждан", - сказал Зюганов.

Лидер коммунистов признался, что дружил с Говорухиным много лет. "Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом - он, по сути, был моим тренером. Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами. Я поражался, насколько глубоко и грамотно он знает литературу - он мог назвать даты рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений", - поделился воспоминаниями Зюганов.

"Ушел из жизни человек, который много сделал для того, чтобы культура настоящая вошла и в стены Государственной думы. На его фильмах воспитывалось целое поколение, мы потеряли великолепного гражданина и мужественного человека", - заключил Зюганов.

"Честен и очень справедлив"

Личные качества режиссера, председателя комитета Госдумы по культуре серьезно влияли на подход нижней палаты парламента к законодательному регулированию сферы культуры, заявила первый зампредседателя комитета, актриса Елена Драпеко.

"Для меня это личное горе, я знала Станислава Сергеевича на протяжении 40 лет, а может быть и больше", - сказала Драпеко. Она отметила, что помнит ушедшего из жизни коллегу "молодым, сильным, снимающим кино, спорящим, добивающимся справедливости". "Последние почти 20 лет мы работаем вместе в Госдуме, и его личные человеческие качества во многом определяли политику Госдумы по отношению к сфере культуры", - сказала парламентарий.

"Он всегда был бескомпромиссен, честен и очень справедлив. Поэтому для нас это страшная потеря. Как мы будем дальше, я не знаю", - призналась она. "Комитет по культуре очень скорбит не только по замечательному художнику, но и по удивительному человеку, с которым мы были в очень хороших человеческих отношениях", - подчеркнула она.

Депутат также сообщила, что в последние годы очень плотно общалась с Говорухиным в рамках комитета по культуре. "Вместе с ним мы принимали иногда нелегкие решения по формированию государственной политики. Он был человеком очень порядочным".

"Твердость, надежность, принципиальность"

Фильмы Говорухина еще долго будут интересны зрителям, уверена народная артистка РФ Ирина Купченко. "Во-первых, Говорухин был художник, и зрители еще долго будут смотреть его картины. Я снималась в одном его фильме "Благословите женщину", - сказала Купченко. По словам актрисы, Говорухин был "очень крупный человек". "Он прожил жизнь, не изменяя себе ни в чем, а это очень трудно", - убеждена актриса.

"Говорухин был общественным деятелем, которого отличали твердость, надежность, принципиальность. Он был очень порядочным и хорошим человеком и очень крупным художником", - добавила она.

"Все, что он делал, имело глубокий смысл, им понятый и прожитый. Снимая кино, Говорухин всегда знал, чего хочет достичь, и делал фильмы очень точно и профессионально. Вечная ему память", - сказала Купченко.

"Человек с твердыми убеждениями"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Говорухин был человеком своей эпохи с твердыми убеждениями. "Он всегда выглядел бодрым, [был] человеком своей эпохи с твердыми убеждениями. Были даже его отдельные реплики из зала, очень характерные, имеющие историческое значение. Скорбим все", - сказал Жириновский, который много созывов подряд работал с Говорухиным в Государственной думе, в четверг журналистам.

По словам лидера ЛДПР, "несмотря на то, что Говорухин прожил долгую жизнь, у него был еще резерв". "Еще десятилетие он мог быть с нами и создавать художественные и публицистические произведения", - добавил Жириновский. Он также отметил "многогранную деятельность" Говорухина как художника, сценариста, режиссера, актера, публициста и государственного деятеля. "Долгая память сохранится о нем в наших душах", - сказал Жириновский.

"Яркий, эмоциональный режиссер и политический деятель"

Глава Роспечати Михаил Сеславинский отметил, что Говорухин всегда был достойным человеком. "Достойный человек, проживший достойную жизнь. Яркий, эмоциональный режиссер и политический деятель, - сказал Сеславинский. - Он до последних дней интересовался книжными новинками и новостями в области отечественной словесности. Я разговаривал с ним после книжного фестиваля "Красная площадь" и в очередной раз прислал в Барвиху подборку новых изданий". Сеславинский отметил, что Говорухин просил его не забыть прислать ему новый роман писательницы Гузель Яхиной "Мои дети".

В свою очередь, продюсер Игорь Толстунов, работавший с Говорухиным над фильмом "Ворошиловский стрелок", отметил, что режиссер обладал прекрасным чувством юмора. "Я шокирован. Очень жаль, - сказал Толстунов ТАСС. - Хотел бы сказать, что он был абсолютно парадоксальным человеком, при брутальной внешности, брутальном типаже и в целом такой строгости по отношению к окружающим, он был абсолютно нежнейшей души человек".

"В моей карьере, скажем так, в моей практике, он был единственным режиссером, которого я уговаривал оставить один эпизод в "Ворошиловском стрелке", но уговорить мне его не удалось, - поделился Толстунов. - Обычно ведь в кино режиссерам приходиться уговаривать продюсеров". Толстунов заметил, что фильм получился и остается востребованным по сей день, что доказывают рейтинги.

"У него за всех болела душа"

Режиссер Алексей Учитель считает, что Станислав Говорухин был человеком, у которого за все и за всех болела душа. "Кончина Говорухина - это огромная потеря, - сказал Учитель ТАСС. - Мы потеряли и творца, человека, у которого, как бы пафосно это ни прозвучало, болела душа и за страну, и за всех нас".

"Станислав Говорухин был уникальным человеком, - убежден Учитель. - И дело даже не только в его замечательных фильмах, его непохожести ни на кого. В нем были гармония и твердость, он заставлял себя уважать практически всех. Я не знаю человека, который бы сказал про него гадость".

По словам режиссера, Станислав Говорухин "много сделал в кино и в политике, и в личной жизни коллег". Учитель считает, что "то хорошее, что происходит сейчас в кино, это во многом его заслуга". При этом режиссер добавил, что Говорухин помог и лично ему в ситуации с "Матильдой". "Для него было важно всегда и во всем восстановить справедливость", - пояснил Учитель. "С ним можно было поговорить на любые темы, эрудиция была невероятная, - продолжил режиссер. - Помню, меня поразили его слова, он сказал: "Тренирую память, учу по стихотворению каждый день". Он знал наизусть почти всего Пушкина. Каждый раз я поражался ему и думал: "Господи, сколько же мне предстоит узнать, чтобы быть таким, как он".