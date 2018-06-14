Молодые ученые Северной Осетии получили грант президента на научный лагерь для школьников

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Молодежный проектный лагерь "ProjectCamp" пройдет в Северной Осетии на средства президентского гранта в размере 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала Инга Тваури, член республиканского совета молодых ученых, который является одним из организаторов мероприятия.

"Благодаря победе мы сможем провести проектный лагерь. Он поможет школьникам приобрести наставника в лице молодых ученых и специалистов республики из разных областей науки и техники. Они помогут им в разработке исследовательского проекта по своему направлению деятельности", - сказала Тваури.

Итогом проведения лагеря станет сбор проектов, которые будут представлены на мероприятии. Их доработают для дальнейшего участия в федеральных и региональных проектных конкурсах.

Участниками лагеря станут студенты, школьники, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

По мнению организаторов, проектный лагерь будет способствовать созданию положительного имиджа молодого ученого, а также популяризации науки и техники, профессий будущего.

О грантовом конкурсе

Всего на первый конкурс 2018 году грантов президента РФ для некоммерческих организаций (НКО) было представлено 9175 проектов из всех 85 регионов страны. Как сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, из них гранты получит 1551 проект. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса 2018 года, составит почти 3,15 млрд рублей.

Обладателем гранта в Северной Осетии стал также благотворительный фонд "Быть добру", который проведет с помощью гранта всероссийский форум для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Творческая лаборатория Владикавказа "Портал" благодаря президентскому гранту в размере 1,1 млн рублей создаст национальную культурно-выставочную площадку во Владикавказе.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

Гранты президента РФ получают некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специального оператора, который проводит конкурсы среди организаций. Общую сумму субсидий на гранты президент определяет ежегодно своим распоряжением. Конкурс проводится по 13 направлениям деятельности НКО, причем одно из них - выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства для граждан РФ в возрасте от 6 до 35 лет - появилось в этом году.