Врачи и эксперты выступили за перемены в обучении онкологов в РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Практикующие онкологи и эксперты поддерживают необходимость изменить программы подготовки онкологов в ординатуре. По их мнению, прежде всего во время обучения необходимо ввести узкую специализацию, обучать современным методам лечения рака, а также дать возможность будущим специалистам работать с пациентами с первых месяцев ординатуры.

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На проблемы обучения онкологов в ординатуре обратила внимание министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, обучающая программа должна быть изменена и направлена на выпуск специалистов с глубоким пониманием сути заболевания, умеющих правильно подбирать клинические протоколы, препараты химиотерапии, новые препараты иммунотерапии рака и другие. Скворцова также отметила, что за прошедшие три года дефицит онкологов удалось сократить на 22%, а в самом Минздраве разработан проект национальной программы по онкологии, который уже обсуждается на разных площадках.

Разделение на узкие специальности

Одной из существующих сегодня основных проблем эксперты называют отсутствие узких специалистов в области лечения онкологических заболеваний. Например, в Санкт-Петербурге отмечают острую нехватку химиотерапевтов.

"В стране отсутствует такая специальность как химиотерапевт, то есть человек, который лечит именно лекарственно, однако такая специальность существует в европейских странах, Северной Америке", - сказал ТАСС главный внештатный химиотерапевт комитета по здравоохранению Петербурга Владимир Моисеенко.

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Эксперты, кроме того, уверены, что необходимы разные подходы к обучению будущих онкологов для специализированных и неспециализированных лечебных учреждений.

"Для районной больницы не надо готовить онколога долго, он не будет там делать большие операции. Надо сделать многоступенчатую ординатуру - первый год человек проучится и имеет полное право получить сертификат и ехать на работу в район онкологом. А если человек идет в специализированные онкологические отделения, то здесь он должен пройти второй год обучения в ординатуре", - считает главный врач Воронежского онкологического диспансера Иван Мошуров.

При этом, по словам самих медиков, в онкологическом сообществе, на заседаниях Ассоциации онкологов России неоднократно обсуждался вопрос о необходимости изменения программы обучения и разделения специальностей на хирургов- онкологов, радиологов и специалистов по лекарственному лечению (клинических онкологов). "Подготовлен проект профстандарта, который, как мы рассчитываем, будет принят в сентябре этого года", - рассказывает врач-онколог, руководитель отдела развития внешних связей ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России в Петербурге Юрий Комаров.

"Ординаторы полгода не видят больных"

Еще одной существующей проблемой профессиональной подготовки специалисты назвали тот факт, что в первые месяцы обучения в ординатуре будущие специалисты практически никак не взаимодействуют с больными.

"Сейчас ординатура претерпела очень серьезные изменения, наши ординаторы полгода не видят больных. Они посещают разные кафедры, весь тот общеобразовательный цех, который они проходили в вузе ранее. Зачем это дублировать? А в клиники будущие специалисты идут только через полгода (после начала обучения в ординатуре). Они должны начинать подготовку с практики, с первого дня зачисления в ординатуру, вместе с наставниками должны у постели больного разбирать сложные случаи", - рассказал ТАСС директор Томского национального исследовательского медицинского центра Евгений Чойнзонов.

По его мнению, подготовка кадров в онкологии должна быть пересмотрена, но сначала это нужно обсудить с общественностью, министерством науки и самими специалистами. Томский национально-исследовательский медицинский центр уже сформулировал предложения по подготовке ординаторов и аспирантов, в частности, речь в них идет и о подготовке онкологов.

Современные методы лечения

Практикующие хирурги уверены, что обучение в ординатуре должно включать в себя знакомство с самыми современными способами диагностики и лечения. Хирург Пермского краевого онкологического диспансера Валерий Исаков считает, что ординаторы, помимо оперативного, химио- и лучевого лечения, также должны глубоко изучать такие понятия как кибер- и гамма-нож и другие.

При этом, как утверждает президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", член Общественной палаты Российской Федерации Лео Бокерия, в России уже есть чему поучиться. "Со временем появляются новые лекарства, новые лечебные подходы. В Москве был создан современнейший центр онкологии, аналог которого находится только в Техасе. Поэтому позитивное движение в этом вопросе есть", - говорит Бокерия.

Задумались о новых технологиях и в других российских регионах. В Северной Осетии, например, власти рассматривают возможность создания центра ядерной медицины для диагностики и лечения рака.

Научиться видеть рак за 500 часов

При этом практикующие специалисты уверены, что необходимо не только изменить подготовку ординаторов, но и разработать курс для обучения работе с онкологическими заболеваниями врачей других специальностей. Например, для сельских врачей: углубленные курсы по лечению и диагностике онкологии позволили бы им более точно проводить диагностику, а пациентам реже ездить за сотни километров в большие больницы.

"Я уверена, что можно создать систему подготовки онкологов из врачей других специальностей. Я как человек, который занимается подготовкой этих врачей, считаю, что за 500 часов можно сделать из любого врача нормального онколога", - уверена главный онколог Приморского края Людмила Гурина.

С ней согласен и главврач Таманской участковой больницы Краснодарского края Николай Федин. "На самом деле очень плохо, что у нас нет возможности пройти вторую ординатуру. Я, например, врач-рентгенолог, но хотел бы вторую специальность. <...> Нам было бы легче, ведь больница небольшая, а работать с людьми надо. Диагностировать надо и ту же онкологию", - говорит он.

По пути дополнительного образования для медиков уже пошли в Саратовской области. Как рассказала ТАСС директор центра дополнительного профессионального образования Саратовского государственного медицинского университета Галина Сазанова, для ординатуры уже разрабатываются программы, направленные на подготовку онкологов широкого профиля.

"Что касается дополнительного профессионального образования, мы ориентируемся на непрерывное медицинское образование, в рамках которого также учим выявлять на ранних стадиях онкозаболевания врачей-терапевтов, окулистов и других", - сказала Сазанова.

Альтернативное мнение

Однако не все специалисты уверены в том, что обучение онкологов нужно кардинально менять. Завкафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии, профессор Северного государственного медицинского университета (университет готовит кадры для нескольких регионов Северо-Запада: Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, НАО) Михаил Вальков рассказал ТАСС, что в рабочую программу подготовки ординаторов-онкологов уже заложено все для гармоничной подготовки компетентных специалистов.

"И там есть не только хирургическое лечение, но и радиотерапия, и лекарственное лечение опухолей. Есть разделы по базовым онкологическим дисциплинам - организации помощи, морфологии, диагностике злокачественных новообразований", - отметил заведующий кафедрой, добавив, что, как бы ни менялись нынешние парадигмы лечения рака, хирургическое лечение еще долго будет оставаться важным, наиболее часто - основным методом его лечения.