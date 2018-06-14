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Строительство нового корпуса кардиодиспансера в Уфе начнется в 2018 году

Общество
14 июня, 12:07 UTC+3 УФА УФА 14, июня. /ТАСС

Стоимость объекта составит более 6 млрд рублей

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УФА, 14 июня. /ТАСС/. Строительство хирургического корпуса Республиканского кардиологического диспансера начнется в Уфе в 2018 году и обойдется более чем в 6 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов на пленарном заседании первого российско-китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

"В ближайшие три-четыре года мы должны построить более десятка новых клиник, больниц суммарной стоимостью около 15 млрд рублей. В этом году мы приступаем к строительству хирургического корпуса Республиканского кардиодиспансера, это будет современный комплекс площадью 36 тыс. квадратных метров с операционными, оборудованными новейшей техникой. Ресурсы у нас есть, они уже определены, запланированы в бюджете. Сумма немаленькая - более 6 млрд рублей.", - сказал он.

По словам главы республики, сегодня в кардиоцентре проводятся все высокотехнологичные виды операций - от ангиопластики и коронарография до пересадки сердца. По данным на сайте медицинского учреждения, в составе центра, работающего с 1981 года, сейчас функционирует поликлиника на 250 посещений в день, развернуто 305 кардиологических, 203 кардиохирургических коек.

Расходы на здравоохранение в Башкирии в 2018 году составят 68,5 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше затрат прошлого года, сообщал ранее Хамитов.

Российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний проходит в Уфе 14-15 июня, он собрал свыше 2 тыс. делегатов из РФ, КНР, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России. В рамках мероприятия проводятся пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.

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