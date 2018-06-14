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Мамам тяжелобольных детей в Новгороде помогут справиться с эмоциональным выгоранием

Общество
14 июня, 12:23 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, июня. /ТАСС

В рамках проекта женщины пройдут медицинское обследование и сеансы глубокой релаксации

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Новгородские общественники создали проект, в рамках которого будут помогать бороться с эмоциональным выгоранием мамам тяжелобольных детей. В рамках проекта женщины пройдут медицинское обследование и сеансы глубокой релаксации, сообщила в четверг ТАСС руководитель проекта "Сильные мамы" Татьяна Чернева.

"У нас благотворительный фонд помощи детям и пенсионерам. Я по образованию психолог и, работая по сбору средств, поняла, что за каждым ребенком стоит мама. Если мама будет слабая и истощенная, то, по сути, у ребенка нет шансов дать прогресс в лечении, потому что ресурс мамы, на который он должен опереться, он нулевой. Поэтому возникла идея создать комплекс мероприятий, чтобы поддерживать мам неизлечимо больных детей", - рассказала собеседница агентства.

По словам Черневой, сначала женщины в рамках проекта проходят психологическую диагностику, чтобы определить их эмоциональное состояние и назначить комплекс мероприятий по восстановлению. "В первую неделю около 20 женщин прошло диагностику на предмет выгорания. Только три мамы в нормальном состоянии - все остальные в глубокой стадии истощения", - сказала руководитель проекта.

Женщины будут восстанавливаться в центре "Батарейка", который открыли в Великом Новгороде специально для этих целей. "Там можно подзарядиться различными видами активностей - спорт вместе с малышом, арттерапия, сказкотерапия, мульттерапия. Очень многие творческие процессы дадут положительный заряд - у всех проблема с тем, что эмоции притуплены, они запрещают себе чувствовать, эмоции нужно раскачать", - сказала Чернева.

Кроме того, на базе центра откроется сенсорная комната, где женщины смогут проходить сеансы глубокой релаксации. Как отметила Татьяна Чернева, за полтора года планируется включить в программу 300 мам, в том числе, будут проводиться консультации для женщин из районов. На проект "Сильные мамы" общественники получили президентский грант в размере 2,5 млн рублей.

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