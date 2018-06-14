Суд в Карелии оштрафовал владельца бывших корпусов завода, построенного по указу Петра I

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /ТАСС/. Суд в Карелии оштрафовал на 20 тыс. рублей владельца бывших корпусов Кончезерского чугуноплавильного завода, которые были построены в начале ХVIII века по указу Петра I, за невыполнение работ по их сохранению. Об этом в четверг ТАСС сообщила начальник регионального Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

"С 2005 года бывшими корпусами Кончезерского чугуноплавильного завода владеет частное лицо. В 2007 году с ним было подписано охранное обязательство. К сожалению, последние точечные работы на объекте проводились десять лет назад. По нашему иску за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации владелец был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП и оштрафован на 20 тыс. рублей", - сказала Алипова.

По ее словам, в ближайшее время ведомство направит иск о понуждении к проведению работ по сохранению корпусов завода, в случае удовлетворения которого собственнику необходимо будет провести на объекте консервационные работы, разработать научно-проектную документацию, а на ее основании впоследствии выполнить полный комплекс ремонтно- реставрационных работ.

"На базе цехов завода конца XVIII века в поселке Кончезеро Кондопожского района можно создать привлекательный для туристов объект показа. Сейчас памятники и объекты промышленной истории вызывают большой интерес у туристов, мы видим это на примере горного парка "Рускеала", у многих на слуху Туломозерский завод", - сказала Юлия Алипова.

Если работы не будут проводиться и возникнет опасение, что памятник может быть разрушен, власти могут изъять объект в госсобственность. "Пока собственник демонстрирует готовность выполнять работы, запросил в нашем ведомстве соответствующее задание", - уточнила она.

Кончезерский завод был построен в Карелии в 1706-1708 годах по указу Петра I. Он сыграл важную роль в оснащении русской армии и флота во время Северной войны 1700-1721 годов. Завод в селе Кончезеро является редким сохранившимся образцом промышленной архитектуры XVIII века в стиле классицизма. К настоящему времени сохранились здания нескольких цехов.