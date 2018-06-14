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Эксперт: смертность в России снижается примерно на 4,5% ежегодно

Общество
14 июня, 12:50 UTC+3 УФА УФА 14, июня. /ТАСС

Показатель смертности в регионах может существенно различаться, отмечается сверхвысокая смертность у мужчин в возрасте до 60 лет

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УФА, 14 июня. /ТАСС/. Темп снижения смертности в России составляет около 4,5% в год, сообщил в четверг главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"Несколько слов об особенностях смертности в нашей стране, темп снижения неплохой - 4,5% примерно в год. Но чтобы выполнить указы президента РФ мы должны усилить наши действия и ускорить темп снижения смертности", - сказал он на пленарном заседании первого российско- китайского конгресса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в Уфе.

По словам эксперта, показатель смертности в регионах может существенно различаться, отмечается сверхвысокая смертность у мужчин в возрасте до 60 лет, особенно, в диапазоне 40-60 лет. "Кроме того у нас неадекватно высокая смертность от хронических форм ишемической болезни сердца при относительно малой доле [смертей] от острых форм. Этого не может быть, это значит, что неправильно организована система оказания помощи, в первую очередь, первичного звена здравоохранения", - пояснил Бойцов.

Он добавил, что две трети смертей происходят вне стационаров. "Это тоже неправильно, мы должны перевернуть эту систему, люди должны быть своевременно госпитализированы", - заключил Бойцов.

Российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний проходит в Уфе 14-15 июня, он собрал свыше 2 тыс. делегатов из РФ, КНР, стран СНГ, дальнего зарубежья, в том числе ведущих специалистов федеральных центров, главных внештатных специалистов федеральных округов и регионов России. В рамках мероприятия проводятся пленарные и секционные заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.

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