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Работу лагеря "Ласпи" в Севастополе планируют возобновить к июлю

Общество
14 июня, 13:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, июня. /ТАСС

Это будет вторая смена

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя планируют, что работа детского оздоровительного центра "Ласпи", где взрослые и дети заболели гастроэнтеритом, возобновится в конце месяца, сообщил в четверг журналистам замгубернатора Юрий Кривов.

"Мы предполагаем 26-28 июня завезти туда детей, это будет вторая смена", - сказал Кривов.

Он уточнил, что в первую очередь в лагерь необходимо набрать работников. "В связи с тем, что источником опасности, источником инфекции выступил пищеблок и конкретно люди, которые там трудились, <…> как только возникла ситуация, [работники пищеблока] подали заявления об увольнении. И нам сегодня необходимо переукоплектовать кадрами весь пищеблок.  Задача поставлена в понедельник эту работу завершить", - пояснил вице-губернатор.

Он добавил, что после того, как будет набран штат и исправлены выявленные недочеты, будет подано заявление в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства в течение нескольких дней проверят состояние лагеря, в том числе проведут лабораторные исследования. И только после этого будет возможно возобновить работу "Ласпи".

Лагерь "Ласпи" - один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте - самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.

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