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Президент Парагвая подарил Путину статую из пуль, использовавшихся в Чакской войне

Общество
14 июня, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Марио Бенитес заявил также, что народ Парагвая "испытывает огромную благодарность по отношению к России и к российским офицерам за их героизм и самоотверженность"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Избранный президент Парагвая Марио Бенитес передал президенту РФ Владимиру Путину ордена русских офицеров, павших в Чакской войне между Парагваем и Боливией в 1932-1935 годах, а также подарил ему семикилограммовую статую, отлитую из пуль. Все эти артефакты он передал лидеру России в ходе встречи с главой государства в Кремле.

"В память об этих событиях мы хотели бы вручить вам подарки. Это ордена, которые принадлежали офицерам, участвовавшим в Чакской войне, кроме того, это статуя, которая весит 7 кг, и она сделана из пуль, которые были использованы в этих сражениях", - сказал Марио Бенитес.

"Благодарю вас за знак внимания, о котором вы сейчас сказали, и за ордена русских офицеров, - сказал в ответ Путин. - Все это, безусловно, найдет достойное место".

Президент пообещал посоветоваться с представителями российской общественности на этот счет. "Это, действительно, знаковая вещь, которая говорит о нашей близости, и память о таких людях, безусловно, должна быть сохранена", - добавил Путин, рассказав, что такая работа сейчас ведется, чтобы будущие поколения знали о героических страницах русского офицерства.

В 1932-1935 годах Парагвай вел Чакскую войну с Боливией из-за спорной территории Чако-Бореаль, где были обнаружены запасы нефти.

Бенитес рассказал об участии российских офицеров в Чакской войне. "Наш народ испытывает огромную благодарность по отношению к России и к российским офицерам за их героизм и самоотверженность", - добавил он, напомнив о подвигах офицера Серебрякова, погибшего в решающем сражении Чакской войны, которое позволило Парагваю одержать победу.

Российско-парагвайские отношения

Приветствуя своего парагвайского гостя, Путин поздравил его с избранием на высший государственный пост и позволил себе обращение "господин президент", несмотря на то, что церемония инаугурации состоится только в августе. Российский лидер напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1909 году. "Хорошо известно, что наши соотечественники внесли заметный вклад в развитие вашей страны", - добавил он.

Путин также поблагодарил Парагвай за прием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что это подчеркивает духовные связи. Российский лидер заметил, что планирует в ходе встречи обсудить различные варианты развития двусторонних связей и выразил надежду на то, что "время, проведенное в России, создаст нужные, правильные эмоции и будет побуждающим фактором, развития наших связей".

Со своей стороны избранный президент Парагвая поблагодарил Путина за поздравление. Он отметил, что встреча с Путиным носит исторический характер, так как впервые в истории "президент Парагвая протягивает руку президенту России".

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Персоны
Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Боливия Парагвай
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