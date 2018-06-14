Минкавказ готовит предложения к майскому указу в сфере демографии, МСП и культуры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа начало работу по выработке предложений, которые могут быть включены в национальные проекты мероприятий. Ведомство намерено разработать предложения, в частности, по демографии, здравоохранению, образованию, малому и среднему предпринимательству (МСП) и цифровой экономике, сообщила пресс-служба Минкавказа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министрам соцблоков до 29 июня обеспечить реализацию указа президента РФ от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года ", в котором обозначены цели развития страны на ближайшие шесть лет.

"Минкавказу России поручено представить предложения по включению в национальные проекты мероприятий, направленных на развитие Северо-Кавказского федерального округа, с расчетом потребностей в финансировании и целевыми показателями модернизации ключевых отраслей экономики региона, на которые окажут влияние предлагаемые мероприятия. Предложения будут представлены в таких сферах, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, наука, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также цифровая экономика и культура ", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил важность учета потребностей Северного Кавказа в долгосрочных и стратегических планах развития России. "Согласно указу президента РФ, правительство РФ должно 1 октября этого года утвердить основные направления своей деятельности до 2024 года и прогноз социально-экономического развития России на этот же период. Развитию Северного Кавказа уделяется особое внимание руководством нашей страны, поэтому наша задача представить самые насущные для региона предложения по стратегическим направлениям, верно расставив приоритеты", - цитирует его пресс-служба.