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ВС РФ разъяснил условия конфискации переданного третьим лицам имущества

Общество
14 июня, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В список орудий преступления, подлежащих конфискации, могут входить оборудованные тайниками автомобили, эхолоты, навигаторы, а также копировальные аппараты и другая используемая для подделки техника

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России разъяснил судьям, в каких случаях можно конфисковать имущество, полученное преступным путем и переданное третьим лицам.

"Для решения вопроса о конфискации имущества, переданного обвиняемым другому лицу (организации), суду требуется на основе исследования доказательств установить, что лицо, у которого находится имущество, знало или должно было знать, что имущество получено в результате преступных действий, использовалось или предназначалось для использования при совершении преступления", - говорится в принятом в четверг постановлении пленума ВС по вопросам конфискации имущества.

К орудиям преступления, подлежащим конфискации, могут относиться оборудованные тайниками автомобили (по делам о контрабанде), эхолоты и навигаторы (по делам о незаконной добыче водных биоресурсов), а также копировальные аппараты и иная оргтехника, использованные для подделки.

Пленум отметил, что по делам о коррупционных преступлениях "деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп", в том числе в случаях, когда они были освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. "Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки <...> под контролем органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании", - пояснил пленум.

По делам о террористических и экстремистских преступлениях конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому и являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому имуществу, пояснил пленум, могут относиться сотовые телефоны, компьютеры, иные средства электронной коммуникации, которые использовались им для размещения в СМИ и интернете материалов с публичными призывами к террористической деятельности или для осуществления террористической деятельности. При этом "деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации <...> независимо от их принадлежности".

Если же конфисковать имущество не представляется возможным (например, оно уже продано), то "в целях выполнения требований о конфискации имущества, соразмерного его стоимости, может быть назначена судебная экспертиза", говорится в постановлении. Не освобождает от конфискации и перестройка или реконструкция объектов недвижимости, полученных преступным путем, отметил пленум ВС.

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