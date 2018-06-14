Фонд Кадырова обеспечил едой и одеждой более 10 тыс. беженцев в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова за последние три дня обеспечил более 10 тыс. беженцев в Сирии продуктами питания и одеждой. Об этом на своей странице в Mylistory написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Только за последние три дня более 10 тысяч человек получили помощь Фонда в виде продуктов питания, одежды, предметов гигиены. Для них также проводится ифтар", - написал Кадыров.

Он добавил, что в районе Касиюн города Дамаска, где живут наиболее бедные слои населения, фонд оказал помощь местному лечебному учреждению. "В частности, приобретено стоматологическое кресло для лечения на бесплатной основе за счет средств Фонда малоимущих жителей Касиюна", - сообщил глава Чечни.

Широкомасштабная акция проходит в городах Алеппо и Дамаск. Кроме того, фонд ежемесячно оказывает финансовую помощь более 400 детям-сиротам Алеппо и Дамаска, работа ведется уже более двух лет.

За 12 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал более 300 тонн продуктов и 30 тонн детского сухого питания для жителей Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Еще более 80 тонн продовольствия, 7500 наборов школьных принадлежностей и 16 тысяч игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тысяч сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и голов крупного рогатого скота.