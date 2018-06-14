Омбудсмены России и Украины пока не согласовали дату посещения Сенцова

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова пока не согласовали дату возможного посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь") города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба омбудсмена Украины.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцова остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает, мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - процитировали в пресс-службе Денисову.

По словам украинского омбудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. В пресс-службе добавили, что "сейчас проводится работа относительного возможного посещения журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", и Николая Карпюка [осужден в РФ за участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ] , который находится в тюрьме в городе Владимир". По словам Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

В эфире телеканала "112. Украина" Денисова добавила, что по результатам переговоров с Москальковой сторонам не удалось предварительно "подтвердить ту дорожную карту", которую Россия предложила. Также она сообщила, что намерена обсудить в Москве со своей российской коллегой сроки посещения других украинских заключенных. "Мы также обговорили их возможный список [россиян, которые находятся в местах несвободы на территории Украины], но он пока ориентировочный и согласовывается", - утверждает Денисова.