Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов построят в Ростове-на-Дону

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Волгоградская компания "Чистый город" планирует начать строить в этом году за 2 млрд рублей в Ростове-на-Дону мусоросортировочный комплекс мощностью 800 тыс. тонн отходов в год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

7 июня в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным в эфире прозвучал вопрос от волонтеров Ольги Кузиной и Екатерины Амельченко о мусорных полигонах, свалках, переработке мусора и мусоросжигательных заводах. В ответ президент сказал, что 200 современных предприятий по утилизации мусора предстоит построить в России до 2020 года. Путин отметил, что речь идет о современных предприятиях с новейшими технологиями.

"Мусоросортировочный комплекс в Ростове-на-Дону компания планирует начать строить уже в этом году. Инвестиции компании в реализацию этого проекта составят около 2 млрд рублей. Комплекс станет составной частью регионального экотехнопарка по обращению с отходами и будет одним из крупнейших в России", - уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что в зону обслуживания комплекса войдут Ростов-на-Дону и Мясниковский район, на территории которых проживают порядка 1,2 млн человек. По словам руководителя компании "Чистый город" Полины Вергун, на базе этого экотехнопарка также планируется комплекс по переработке широко распространенных пластиков. "Наши прогнозы, что реализация этого проекта позволит сократить долю захоронения отходов на полигоне до 30-40%, а остальные 60-70% будут утилизироваться", - цитирует ее пресс-служба.

Вергун отметила, что на возведение комплекса понадобится не менее одного года. Новый комплекс заменит устаревшие и практически исчерпавшие свои ресурсы площадки для захоронения отходов.

Волгоградская компания "Чистый город" является в Ростовской области региональным оператором по обращению с отходами.