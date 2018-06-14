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Московский фонд реновации запустил официальный сайт

Общество
14 июня, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Портал содержит информацию о программе переселения, о действующих стандартах благоустройства кварталов и отделки квартир, а также об условиях приобретения дополнительных метров

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московский фонд реновации запустил официальный электронный ресурс, где опубликована карта сносимых домов, а также даны ответы на вопросы об условиях участия и этапах переселения.

Сайт состоит из шести основных разделов: "О фонде", "Москвичам", "Новости", "Информационные центры", "Галерея", "Контакты". Посетителям предлагается ознакомиться с историей фонда и самой программы реновации, узнать о составе руководства и изучить биографию гендиректора Анатолия Константинова.

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"Программа реновации, принятая на срок до 2032 года, позволит устранить накопленный за последние десятилетия дисбаланс развития городской среды и не допустить массового появления в ближайшие 10-15 лет аварийного жилищного фонда в городе Москве", - сообщается на сайте.

В разделе "Москвичам" можно получить ответы на вопросы о программе, узнать о действующих стандартах благоустройства кварталов и отделки квартир, условиях приобретения равнозначного жилья и покупки за доплату квартиры большей площади. В частности, разработчики отвечают на вопросы "зачем нужно сносить пятиэтажки", "дома каких годов включены в программу", "какой будет новая квартира", "необходимо ли будет оплачивать взносы на капитальный ремонт", "предоставляется ли помощь при переселении", "как и на каком этапе можно исключить мой дом из программы реновации".

Также на сайте размещены адреса инфоцентров, где участники программы могут получить консультации по интересующим их вопросам у представителей префектур, городских департаментов и подведомственных им учреждений и организаций. В разделе "Галерея" опубликованы фотографии домов и квартир, в которые переехали первые переселенцы программы.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

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