Летний туристический сезон стартовал в Арктике

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Летний туристический сезон начинается в эти дни в Арктике. В четверг из Мурманска стартует первый в этом году круиз на Северный Полюс.

Арктические туры начинаются и в других районах Крайнего Севера: только летом можно попасть в национальный парк "Русская Арктика", посетить стоянки оленеводов в Коми, а в случае хорошей погоды добраться по воздуху до плато Путорана. Однако даже в теплое время года арктический туризм связан с экстремальными условиями: путешественникам нужно запасаться сложным оборудованием, теплой одеждой, физической подготовкой и выдержкой.

Что привлекает туристов на Крайнем Севере летом

Главные летние направления туризма в арктической зоне - сплавы по рекам, рыбалка, яхтенный и круизный туризм, дайвинг, экологический, минералогический, пеший, велотуризм, джип - сафари, альпинизм, рассказал ТАСС руководитель Комиссии по водному туризму Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ) Сергей Акуленко.

"Представлены летом, хотя и в меньшем объеме, познавательный, сельский, паломнический и этнотуризм", - добавляет он. По мнению эксперта, туристов также могут заинтересовать маршруты по поморским деревням на берегу Белого моря, этнографические туры с элементами традиционных промыслов и ремесел.

Русский Север привлекает не только российских жителей, но граждан других государств. Иностранцы, как отметил Акуленко, посещают арктические регионы в основном через трансграничный морской круизный туризм - это касается поездок на Соловецкий архипелаг, в Архангельск, на Новую Землю, в национальный парк "Русская Арктика" и на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Морская прогулка на Северный Полюс

Вечером 14 июня атомный ледокол "50 лет Победы" выйдет в первый в этом году круизный рейс на Северный Полюс. Всего ледокол этим летом осуществит пять рейсов с туристами на борту. Последний завершится в августе. За один рейс ледокол доставляет на полюс около 120 человек. В основном арктический туризм привлекает жителей США и Европы, но в последние годы отмечается рост числа представителей азиатских стран и россиян.

"Портрет туриста таков: в основном это зарубежные туристы, достаточно много их из Китая, из Германии; русских туристов в пределах 5-6%. Средний возраст туристов 40-50 лет, но размах по возрасту большой, и 80-90 лет бывают туристы, например, из Японии", - рассказал ТАСС заместитель директора по туризму и экологическому просвещению "Русской Арктики" Виктор Кузнецов.

Только на ледоколе летом можно добраться до самой северной территории России, где расположен национальный парк "Русская Арктика". В год сюда приезжают немногим более тысячи туристов. Участники круиза посещают острова архипелага Земля Франца-Иосифа со знаменитыми птичьими базарами и лежбищами морских животных, а на самом полюсе желающим предлагают купание в проруби в воде Северного Ледовитого океана.

Испытания для настоящих экстремалов

Нетронутая цивилизацией северная природа и возможность увидеть диких животных - наиболее привлекательные факторы для любителей экстремального отдыха в Арктике. Но если на Северо-Западе России для этого созданы современные условия, то к востоку этот вид отдыха превращается в непредсказуемое путешествие, для успеха которого должны сойтись многие факторы.

Одним из самых привлекательных для туристов мест на севере Красноярского края эксперты называют плато Путорана, где располагаются десятки тысяч озер и тысячи водопадов. Но путешественник Денис Сергеев рассказал ТАСС, что в северных походах в Красноярском крае нужно быть готовым ко многим испытаниям. "В некоторые места можно добраться только авиацией, но из-за штормов вертолет можно ожидать неделями", - сказал он.

Директор одной из крупнейших туристических компаний Красноярского края "Полония" Наталья Стрижова подтвердила ТАСС, что арктический туризм в этих местах является "экспедиционным", то есть зависящим от местных погодных условий и не привязанным к жестким срокам. По ее словам, экстремалы часто ходят самостоятельно, им не требуются услуги турфирм, они обеспечены экипировкой и огромным количеством снаряжения.

Непросто приходится путешественникам, мечтающим увидеть Чукотку, но впечатления от ее посещения запомнятся на всю жизнь. Чаще всего туристов везут посмотреть на оленей, пасущихся рядом с селами Канчалан и Амгуэма, китов возле села Лорино, есть маршруты до самой восточной точки Евразии - мыса Дежнева и до берлог белых медведей около села Ванкарем. Некоторым удается добраться до уникального озера Эльгыгытгын или национального заповедника "Остров Врангеля", но представители туристических компаний предупреждают, что это очень затратный и долгий путь.

"На Чукотку едут те туристы, которые готовы к различным трудностям и испытаниям. Многие из них понимают, что могут не добраться до пункта назначения по погодным условиям или просидеть в аэропорту в ожидании нужного внутреннего рейса в течение недели. Здесь нет того понимания комфорта, к которому привыкли многие туристы, зато на Чукотке можно увидеть первозданную природу, животных, пообщаться с коренными жителями и увидеть вживую их быт", - рассказал ТАСС представитель северной туристической компании НОРТОКО Михаил Резяпкин.

Впечатления в обмен на уважение

До оленеводов проще добраться в Коми, где даже есть возможность пожить у них в гостевом доме, окунуться в быт кочевников и попробовать настойку из молодых рогов оленей - пантов, оленину, рыбу, строганину. "На празднике же оленеводов, который ежегодно отмечается 2 августа, реально побывать лишь бывалым путешественникам, которые будут тактичны, уважительны по отношению к хозяевам тундры", - рассказала ТАСС руководитель турбюро "Метелица" Татьяна Андреева.

В Воркутинском районе Коми туристов привлекают живописные памятники природы - Пембойские скалы и водопад на реке Халмер-Ю, многим нравится посещать Карское море, кто-то даже отваживается искупаться в Северном Ледовитом океане.

Как отметил гендиректор компании "Хорс", официального туроператора в Воркуте, Николай Грязнов, в эти края едут, чтобы отдохнуть от цивилизации. Путешественникам нужно быть готовым к изменчивой погоде, большим перепадам температуры - днем может быть плюс 16 градусов, ночью - минус 2, и снег в середине июля - обычное дело. Туристам обязательно дают список необходимого снаряжения, помогают с подбором одежды, это обязательно должны быть сапоги и трекинговые ботинки, термобелье, потому что на воде даже при плюс 20 градусах днем достаточно неуютно.

Но зато сейчас в Воркутинском районе Полярный день - солнце опускается на полкруга и тут же встает, рассказывает Грязнов. Это дает больше возможностей туристам - можно гулять, путешествовать, плыть практически круглосуточно.

Туризм с элементами подвижничества

На Севере немало религиозных объектов, ради посещения которых готовы испытать себя не только паломники, но и обычные туристы. Самый известный и популярный - это Соловецкий архипелаг, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, мировой центр православия и уникальный историко-архитектурный комплекс. В 2017 году, по данным РСТ, Соловецкий музей-заповедник посетили почти 62 тыс. человек. Доля иностранных туристов на Соловках достигла 10%.

В Архангельской области туристы едут также в Каргополь и его окрестности, известные своими каменными и деревянными храмами, в пещеры Пинежского района, Кенозерский национальный парк, Кий-остров в Онежской губе Белого моря, где находятся строения монастыря, учрежденного патриархом Никоном.

Настоящие искатели приключений едут в Пустозерск в 20 км от Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе. Это первый русский город за полярным кругом, основанный в 1499 году. Он известен еще тем, что там находился в ссылке идеолог и самый видный деятель старообрядчества протопоп Аввакум. В 2020 году будет отмечаться его юбилей (родился в 1620 году), и в Пустозерск с 20-х чисел июня начинаются паломнические поездки старообрядцев, сообщила ТАСС директора музея-заповедника "Пустозерск" Елена Меньшакова.

Дороги в Пустозерск, по словам Меньшаковой, нет, поэтому в основном туда добираются по воде, когда протока Печоры Городецкий Шар освобождается ото льда, но есть более экстравагантные варианты. "Сюда едут люди очень хорошо мотивированные, в первую очередь любители приключений. Есть те, кто приезжает своим ходом на достаточно экзотичных для Севера средствах передвижения: на катамаранах, есть те, кто на велосипедах добирается", - рассказала Меньшакова. Директор музея предупреждает, что в таком путешествии теплые пуховые куртки, головные уборы и перчатки уместны даже летом.