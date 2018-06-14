Эксперты: популяция диких оленей на Ямале снижается из-за их вытеснения с ареала домашними

ТАСС, 14 июня. Российские ученые провели учет диких северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и выяснили, что их популяция в регионе сокращается. По оценкам ученых, из-за вытеснения диких оленей с мест их обитания животными из домашних стад численность диких оленей сейчас составляет около 1,5 тыс. особей, что примерно в два раза меньше нормы, сообщили в четверг в окружном департаменте по науке и инновациям.

"В Салехарде состоялось межведомственное совещание, где главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Софья Розенфельд представила результаты мониторинга численности диких северных оленей на территории арктического региона. В 2016-2017 годах ученые с помощью сверхлегкой авиации провели учет диких северных оленей на острове Шокальского и полуострове Явай, в мае этого года они выполнили исследования на острове Белый, захватив северную часть полуострова Ямал, и на полуострове Гыдан. Выяснилось, что численность этих животных, занесенных в Красную книгу округа, стремительно сокращается, диких оленей вытесняют с их ареала обитания домашние стада", - говорится в сообщении.

По данным департамента, всего на этих территориях обитает около 1,5 тыс. диких оленей.

"Однако, исходя из наших данных на начало 2000-х годов, диких оленей сейчас должно быть порядка 2-4 тыс. Похожая ситуация наблюдается в Красноярском крае на Таймыре, поэтому ученые отобрали биоматериал диких северных оленей на полуостровах Гыдан, Таймыр и на острове Белый, чтобы провести генетические исследования на предмет того, разные ли это популяции или нет. По результатам исследований может быть выработан совместный план действий, который, прежде всего, предполагает пресечение браконьерства", - пояснили ТАСС в департаменте.

Как отметил начальник управления научной и научно-технической политики окружного департамента Дмитрий Замятин, проект по изучению дикого северного оленя получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и правительства ЯНАО. "Вклад в сокращение популяции диких оленей вносит браконьерство. В ходе работ мы столкнулись с тем, что не все коренные жители Ямала, ведущие традиционный образ жизни, знают о том, что эти животные занесены в региональную Красную книгу как популяция, находящаяся на грани исчезновения", - приводит департамент слова Розенфельд.

Ранее сообщалось, что на Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. Основным видом корма оленей является ягель, а также в зависимости от сезона года - кустарники, лишайники, грибы.