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Москалькова включит в свой ежегодный доклад раздел о защите прав журналистов

Общество
14 июня, 16:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Омбудсмен подчеркнула, что решила написать этот раздел после задержания российских журналистов на Украине

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует посвятить теме защиты прав журналистов раздел в своем ежегодном докладе, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата омбудсмена.

"Впервые Москалькова посвятит защите прав журналистов раздел в ежегодном докладе. Ранее эта проблема обособленно не звучала", - сказали в пресс-службе, добавив, что в новом разделе будет отражена в том числе проблема нарушения прав работников российских СМИ на Украине.

Сама уполномоченный подчеркнула, что написать этот раздел решила после задержания и обвинения российских журналистов за профессиональную деятельность на Украине. "Это грубейшее нарушение международных прав, нравственного подхода к исполнению своего долга", - сказала она в четверг журналистам в Екатеринбурге во время рабочей поездки.

В пресс-службе подчеркнули, что Москалькова планирует провести в России ряд мероприятий, посвященных вопросам защиты прав журналистов.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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