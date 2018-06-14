Центр для одаренных детей по аналогии с "Сириусом" создадут в Архангельске

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Центр по работе с одаренными детьми создадут в Архангельской области на базе летней интеллектуальной школы "Созвездие", прототипом архангельского центра может выступить российский центр "Сириус", сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Летняя интеллектуальная школа ["Созвездие"] - наш новый проект по работе с одаренными детьми, и он может получить свое развитие. По аналогии с российским "Сириусом" мы планируем создать свой профильный центр для более углубленной подготовки школьников" - цитирует пресс-служба слова губернатора Игоря Орлова.

По данным пресс-службы, министерство образования и науки Архангельской области уже проводит предварительную работу по созданию центра. Планируется, что уже с нового учебного года занятия в школе "Созвездие" начнутся в дистанционном режиме.

В этом году летняя школа "Созвездие" объединила 60 лучших учеников восьмых и десятых классов из 17 городов и районов Архангельской области, которые стали победителями и призерами этапов Всероссийской олимпиады школьников. В рамках летней школы дети проходят более углубленную подготовку по физике, информатике и математике.

Летняя школа "Созвездие" является региональным специализированным центром для одаренных детей. В 2017 году по поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова этот проект был реализован министерством образования и науки Поморья совместно с областным институтом открытого образования. Первые занятия прошли в августе 2017 года.