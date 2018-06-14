Депутаты Госдумы приняли участие в акции по сдаче крови в рамках Всемирного дня донора

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Добровольная сдача крови в рамках Всемирного дня донора прошла в четверг в Госдуме. Инициаторами акции, которая проходит в нижней палате парламента во второй раз, выступили думские комитеты по контролю и регламенту и по охране здоровья.

Забор крови проходил в мобильной донорской станции, которая разместилась напротив здания Госдумы, все участники акции заполнили анкету о самочувствии и состоянии здоровья, а также прошли предварительный осмотр. Как уточнила начальник управления организации службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер, подготовка включала в себя общение с врачом-трансфузиологом. "Непосредственно в мобильном комплексе проводятся все этапы предварительного обследования: берется кровь из пальца, анализы на группу крови, на гемоглобин. Если присутствует волнение, повышение давления либо низкие показатели крови, то, конечно, мы рекомендуем в данный момент воздержаться [от участия в акции]", - добавила она.

Первым кровь сдал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия"). "Хорошая инициатива, я рад, что в машине нет свободных кресел, они все заняты моими коллегами - депутатами Госдумы. То, что донорское движение сегодня в России становится популярным, расширяется, а постоянный дефицит донорской крови сокращается - следствие вот таких позитивных гуманитарных акций, которые всех делают чуть лучше, чуть добрее и дают возможность сострадать, сопереживать и помогать друг другу", - сказал он.

Традиция заложена

Участие в акции принял глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. "Я надеюсь, что традиция заложена. Мне кажется, это дополнительная возможность, такая скрепа для депутатского корпуса и работников аппарата Госдумы", - поделился он впечатлениями.

"Традиционная уже акция в Госдуме проводится в день донора. Я считаю, что это очень нужное мероприятие не только в плане того, что мы помогли лично больным людям. Это еще и пример для множества граждан России, для тех, кто сегодня готов делиться своей кровью, готов участвовать в спасении жизни других", - подчеркнул депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Как сообщили организаторы мероприятия, каждый донор получил компенсацию в размере 937 рублей и два дня отгула - день, в который проходила сдача крови, и любой другой в течение года. При этом желания воспользоваться отгулами участники акции не проявили. "Так как наша основная работа - это работа с избирателями, мы эти дни будем тратить на то, чтобы проводить время с ними. Естественно, есть льготы, которые положены по закону, но я лично пользоваться выходными не буду", - заявил член комитета по охране здоровья Юрий Кобзев.

Впервые акция в поддержку донорства состоялась на Охотном Ряду в прошлом году. В ней приняли участие 54 депутата и сотрудника аппарата Госдумы.

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня во всех странах мира. Он учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году.