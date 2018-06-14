Волонтеры в Адыгее благоустроят туристический маршрут из комедии Гайдая "Спортлото-82"

МАЙКОП, 14 июня. /ТАСС/. Волонтеры в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике этим летом благоустроят популярный с советских времен туристический маршрут, по которому шли герои известной комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82", такая возможность у них появилась в рамках проекта "Через горы к Черному морю", сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь заповедника Ольга Турищева.

"Летом силами волонтеров мы благоустроим легендарную "тридцатку", тропами которой прошли герои отечественной кинокомедии "Спортлото-82". Этот турмаршрут заповедника сегодня носит название "Через горы к Черному морю". Участниками проекта, стартующего 24 июня, станут добровольцы разных возрастов, имеющие опыт походной жизни, экипировку, снаряжение и желание работать в команде", - сказала она.

За две недели реализации волонтерского проекта планируется привести в порядок тропы, обустроить приют "Фишт" и стоянки для туристов. Впервые на приют будет проведен интернет, ранее там не было даже телефонной связи, сказала Турищева.

Как рассказал ТАСС руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов, по территории заповедника проходят 16 турмаршрутов, 14 из них, в том числе и пользующийся высокой популярностью "Через горы к Черному морю", уже действуют. Еще два - "На лагерь "Холодный" и "Река Большая Аджара - Энгельмановы Поляны" - запустят в ближайшее время.

"В минувшем году заповедник посетили порядка 260 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. Интерес к активному отдыху, экотуризму постоянно растет. Среди экскурсионных объектов заповедника наибольшей популярностью пользуются кордон Лаура в Красной поляне, кордон Гузерипль и плато Лагонаки в Адыгее. Заповедные тропы привлекают туристов из самых разных регионов России, открывающих для себя уникальную дикую природу Кавказа", - добавил Митрофанов.

Флора Кавказского биосферного госзаповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно- кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. В 2005 году специалисты WWF России и Российской академии наук разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе, первые леопарды - Ахун, Виктория и Кили - были выпущены в Кавказском биосферном заповеднике в июле прошлого года.