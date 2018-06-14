Помощь от фонда Кадырова получают 150 тыс. беженцев из Мьянмы

ГРОЗНЫЙ, 14 июня. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова организовал поставку еды, медикаментов и одежды беженцам в Мьянме, чьи лагеря расположены вдоль границы на территории Бангладеш. Об этом на своей странице в соцсетях написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В священный месяц Рамадан в семи лагерях беженцев [из Мьянмы] проводится ежедневный ифтар для пяти тысяч человек. Эта акция охватит до 150 тысяч постящихся. Около 200 семей, в которых есть дети-сироты, получают мясо. Также для медпунктов приобретен запас на два месяца медикаментов и ингаляторов искусственного дыхания на 24 тысячи нуждающихся в медицинской помощи", - написал Кадыров.

Он добавил, что 2 тыс. учащихся медресе (мусульманское учебное заведение - прим. ТАСС) получили одежду, 3 тыс. экземпляров Корана, отреставрировано десять мечетей в лагерях беженцев.

"В лагерях беженцев имелись проблемы с водоснабжением. РОФ профинансировал установку трех водонапорных башен для питьевой воды по 20 тонн каждая с автономной системой электроснабжения на солнечных батареях. Помимо этого, завершены работы по бурению и обустройству 50 колодцев. В каждом из них установлен ручной водяной насос. Это значительно облегчило положение людей в лагерях", - добавил глава Чечни.

За 12 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал более 300 тонн продуктов и 30 тонн детского сухого питания для жителей Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Еще более 80 тонн продовольствия, 7500 наборов школьных принадлежностей и 16 тысяч игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тысяч сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и голов крупного рогатого скота.