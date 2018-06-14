Интернет-омбудсмен: Telegram технически может передать часть ключей шифрования

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Компания Telegram располагает техническими возможностями передачи большей части ключей для расшифровки сообщений пользователей одноименного мессенджера, однако компромисс с российскими властями вряд ли возможен, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Надо быть все-таки до конца честными перед самими собой. Конечно же, Telegram может отдать часть ключей, и это большая часть переписки. Но это не значит, что он их отдаст", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Мариничев подтвердил, что часть ключей, которые хранятся на "конечных устройствах" (например, на смартфонах), мессенджер отдать не может, потому что ими не владеет. "Они находятся непосредственно в пользовании клиентов, или, правильнее сказать, самих устройств", - добавил он.

Интернет-омбудсмен полагает, что Верховный суд РФ мог бы удовлетворить апелляцию представителей Telegram на решение о признании законным приказа ФСБ РФ о передаче ведомству ключей. "Это зависит от парадигмы мышления, от той точки, с которой смотрят на ситуацию: суд может занять позицию и сохранить решение в силе, а может занять позицию более проактивную - с точки зрения перехода общества на цифровую формацию. И тогда он будет рассматривать ситуацию с иной стороны, с другого угла зрения. И тогда он, конечно же, изменит решение", - пояснил собеседник агентства.

11 мая 2018 года юристы мессенджера подали в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского суда, она была отклонена в четверг, 14 июня.