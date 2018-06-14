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Десять круизов посетят национальный парк "Русская Арктика" летом

Общество
14 июня, 17:03 UTC+3

Как ожидается, в этом сезоне парк примет более тысячи гостей

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ТАСС, 14 июня. Десять туристических круизных рейсов посетят национальный парк "Русская Арктика" этим летом. Ожидается, что парке побывают более тысячи человек, сообщила в четверг пресс-служба "Русской Арктики".

"В летнем сезоне 2018 года на территорию "Русской Арктики" ожидается заход 10 круизов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пять рейсов совершит ледокол "50 лет Победы", первый рейс которого отправляется в четверг вечером из Мурманска, три рейса на архипелаг Земля Франца-Иосифа со Шпицбергена совершит теплоход Sea Spirit, также на Землю Франца-Иосифа в ходе круиза по Северному морскому пути зайдет судно Bremen. В июле территорию новоземельского кластера парка посетит судно "Профессор Молчанов" с экспедицией "Арктического плавучего университета".

Национальный парк "Русская Арктика" учрежден распоряжением правительства России 15 июня 2009 года. В летние сезоны 2011-2017 годов арктические круизы с посещением архипелага Земля Франца-Иосифа и северной оконечности Новой Земли были организованы компаниями Quark Expeditions LTD, Poseidon Expeditions, Oceanwide Expeditions, Hapag Lloyd cruises, Silversea Expeditions и другими c использованием собственных или арендованных судов, способных работать в арктических условиях. За эти годы "Русскую Арктику" посетили около 6,5 тыс. туристов из более чем 60 стран. 

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