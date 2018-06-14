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Голикова сменила Голодец на посту координатора Комиссии по социально-трудовым отношениям

Общество
14 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В состав комиссии входят представители профсоюзов, объединений работодателей и правительства РФ

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2012 года координатором Комиссии являлась вице-премьер Ольга Голодец, курировавшая в прежнем составе правительства социальные вопросы.

Членами Комиссии являются представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, правительства РФ.

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Голодец, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович Голикова, Татьяна Алексеевна
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