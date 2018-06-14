В Минприроды назвали плановой проверку подведомственных министерству структур

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Инициированная главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству федеральных служб и агентств проводится с целью ознакомления с деятельностью министерства. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министра Наталья Хлопунова.

Ранее несколько telegram-каналов разместили информацию о начале проведения проверок подведомственных Минприроды служб и агентств.

"Такой подход для того, чтобы погрузиться целиком и полностью не только в ту работу, которая проводится по экологии, экспертизам и тому подобному, но и в хозяйственную деятельность. Это тоже одна из составляющих благополучия структуры и ее работоспособности. Это [такого рода проверки] вполне нормально, когда приходит новый человек, - сказала Хлопунова. - Все это не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы понимать, что происходит внутри".

При этом Хлопунова затруднилась ответить, сколько продлится проверка. "Не буду фантазировать, но я думаю, что какие-то разумные сроки должны быть. Это точно не месяцы", - сказала она.

Комментируя изменения в структуре министерства Хлопунова добавила, что завтра, 15 июня, наступает срок по представлению штатной численности сотрудников. Тогда же должны быть определены персоналии на посты заместителей министров. Однако, не исключено, что персоналии завтра еще не будут утверждены.

Ранее сообщалось, что 13 июня Кобылкин утвердил новую структуру министерства, предполагающую 10 департаментов. В частности, вводится должность первого заместителя министра, который будет курировать деятельность трех других заместителей главы ведомства, в том числе заместителя, возглавляющего Роснедра, а также Росгидромет. Рослесхоз и Росприроднадзор Кобылкин будет курировать лично.