Строительство новой поликлиники в Струнине под Владимиром оценили в 240 млн рублей

ВЛАДИМИР, 14 июня. /ТАСС/. Строительство поликлиники в Струнине Владимирской области, жители которого обратились на "Прямую линию" с президентом, потребует около 240 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

"Предварительная стоимость новой поликлиники - оценочно 240 млн рублей. Но еще не готовы проектно-сметные документы. Если все будет удачно, то проект будет готов к концу этого года, или в начале 2019 года", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, губернатор Светлана Орлова уже обсудила вопрос строительства поликлиники с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Котлован под здание поликлиники вырыли еще в 1980-е. Новый корпус сделает цельным комплекс всего больничного городка.

Как уточнили в пресс-службе, на ремонт зданий больниц и поликлиник Александровского района и на оснащение их современным медицинским оборудованием выделено 68 млн рублей. До конца 2018 года в Струнине планируется провести капитальный ремонт ряда зданий больничного городка - психоневрологического и инфекционного отделений, здания главного корпуса, где располагаются неврологическое, гинекологическое, офтальмологическое отделения и приемный покой. Предстоит и ремонт здания поликлиники, где также находится рентген-кабинет, женская консультация и отделение скорой помощи. Ориентировочная стоимость реконструкции - 40 млн рублей.

Сейчас здание детской поликлиники закрыто на время проведения капремонта, на который из областного бюджета выделено 20 млн рублей. В течение полугода три педиатра будут принимать маленьких пациентов в другом корпусе на территории больничного городка. Подготовка проектно-сметной документации на проведение капремонта детской поликлиники находится в завершающей стадии. Торги на определение подрядчика ориентировочно пройдут в начале августа.

На "Прямой линии"

В ходе "Прямой линии" 7 июня жители города пожаловались президенту России Владимиру Путину на закрытие нескольких отделений, в том числе детского отделения в больнице Струнина. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору и Фонду ОМС провести проверку доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения для жителей Струнина.

По поручению губернатора Светланы Орловой в Струнине еще до окончания "Прямой линии" выехали директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин и ряд руководителей профильных ведомств. Власти пришли к выводу о том, что здание поликлиники для взрослых на территории больничного городка в Струнино изношено и нуждается в сносе.