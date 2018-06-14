Путин повысил в звании до генерал-лейтенанта полиции главу ГИБДД Черникова

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин повысил в звании главу ГИБДД России Михаила Черникова с генерал-майора до генерал-лейтенанта полиции. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил погоны руководителям территориальных органов и подразделений центрального аппарата МВД России, удостоенным специальных званий высшего начальствующего состава.

"Глава ведомства отметил организаторские способности руководителей и поблагодарил их за профессионализм, ответственность при решении задач по борьбе с преступностью, обеспечении безопасности граждан. В завершение мероприятия глава МВД России поздравил коллег со знаковым событием в их биографии, пожелал им крепкого здоровья и новых профессиональных достижений на благо Отечества", - сообщили в пресс-центре.

"Уверен, что каждый из вас и впредь будет отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить, с достоинством и честью исполнять свой долг, как того требует присяга", - цитирует пресс-центр Колокольцева.

Как отметили в пресс-центре, указ президента был подписан накануне Дня России. В соответствии с указом, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено главе ГИБДД Михаилу Черникову, начальникам Главных управлений МВД по Ростовской и Самарской областям и министру внутренних дел по Республике Ингушетия.