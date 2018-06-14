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Семен Слепаков принял приглашение Рамзана Кадырова посетить Грозный

Общество
14 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Он надеется на то, что "поездка будет интересным поэтическим опытом"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Исполнитель песен Семен Слепаков принял приглашение Рамзана Кадырова посетить Чечню, отметив, что эта поездка будет интересным поэтическим опытом. Об этом Слепаков написал в четверг в Instagram.

"Спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом", - написал Слепаков.

Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и кипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо - каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Он привел шуточное сравнение с Лермонтовым, который погиб на Кавказе. "Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко", - добавил Слепаков.

Певец поблагодарил всех за отзывы о его творчестве и подчеркнул, что искренне болеет за сборную России. Слепаков пожелал футболистам удачи и выразил надежду на достойное выступление команды.

11 июня Слепаков опубликовал шуточную песню на Youtube, в которой предложил кандидатуру Кадырова на место тренера сборной России по футболу перед чемпионатом мира. Это автор песни объяснил твердостью характера главы Чечни.

Глава Чечни отнесся с юмором к песне Слепакова и пригласил его посетить Грозный. "Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню", - написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".

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