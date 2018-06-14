Более 250 тыс. школьников СЗФО приняли участие в конкурсе "Я - гражданин России!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 250 тыс. школьников СЗФО в этом году поучаствовали в конкурсе сочинений "Я - гражданин России!". Это на 20 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Стратегического партнерства "Северо-Запад", одного из организаторов конкурса.

"В творческом состязании приняли участие десятки тысяч школьников с седьмого по 11 классы и учащихся среднеспециальных учебных заведений. В целом по Северо-Западному федеральному округу было написано более 250 тыс. конкурсных работ", - говорится в сообщении.

"Рассуждая о родине, ребята говорят о гордости за Россию. В сочинениях отражена очень важная мысль: нужно не только гордится прошлым, но думать о настоящем и заботиться о будущем. Молодые люди серьезно и вдумчиво рассуждают о патриотизме, гражданственности и ответственности", - процитировали в релизе слова председателя организационного комитета конкурса, председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанны Воробьевой.

По итогам конкурса выбрали 44 победителей, а также определили трех лауреатов онлайн-голосования. Их чествование пройдет в два этапа. Учащиеся 11-х классов и их педагоги приглашены на праздник выпускников "Алые паруса" и в резиденцию аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Победители в остальных возрастных группах приедут в город в сентябре - по предварительной информации, на закрытие фонтанов в Петергофе.

Межрегиональный конкурс сочинений "Я - гражданин России!" проходит на территории Северо-Западного федерального округа второй раз. Участие в нем для учащихся и педагогов - это не только возможность проявить свои таланты, но и получить их заслуженное признание на высоком уровне. Инициатива проведения конкурса была выдвинута регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо- Западном федеральном округе.