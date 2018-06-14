В Музее Победы зажгут 1418 свечей в День памяти и скорби

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В День памяти и скорби 22 июня в Музее Победы на Поклонной горе зажгут 1418 свечей. Об этом сообщил в четверг на заседании общественного совета музея его директор Александр Школьник.

"Близится 22 июня. В ночь с 21-го на 22-е мы зажжем 1418 свечей - ровно по количеству дней Великой Отечественной войны. Они загорятся в здании музея в виде инсталляции, а внизу будут стоять люди - те, для кого эта тема свята и важна", - сказал директор музея.

В полночь будет объявлена минута молчания. Также в рамках акции певец Евгений Кунгуров исполнит песню "Журавли".

Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В этот день по всей стране проходят специальные акции.