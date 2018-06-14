McDonald’s выплатит 30 тыс. рублей женщине, чей ребенок получил травму в ресторане сети

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг взыскал 30 тысяч рублей в пользу жительницы Химок Ирмы Лавровой в рамках иска к сети ресторанов McDonald’s, в одном из которых поскользнулся, упал и получил травму головы ее ребенок, передает корреспондент ТАСС.

"Исковые требования удовлетворить, взыскать в пользу ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, а также штраф по закону о защите прав потребителя в размере 10 тыс. рублей и госпошлину в 300 рублей", - огласила решение судья Мария Патык. В исковом заявлении мать троих детей требовала взыскать с McDonald’s в качестве компенсации морального вреда 200 тыс. рублей.

Как следует из искового заявления, инцидент произошел в одном из торговых центров Химок в июне 2016 года. На полу в ресторане сети быстрого питания была разлита неизвестная жидкость, из-за которой двухлетний ребенок заявительницы поскользнулся, упал, получил травму головы и был госпитализирован. "Один раз мы эту лужу обошли, но когда уже выходили из игровой комнаты мой ребенок поскользнулся и упал, получив закрытую черепно-мозговую травму", - сказала ТАСС Лаврова, уточнив, что обратилась в суд "только в этом году, так как была беременна третьим ребенком и не хотела лишний раз нервничать и переживать".

По ее словам, в ответе на заявление об инциденте с ребенком директор ресторана заявила, что "хоть сотрудники и следят за чистотой на игровой площадке, однако не несут ответственность за действия иных лиц, не являющихся сотрудниками McDonald’s, посещающих игровую площадку, и не отвечают за вред, причиненный ими [третьими лицами]".

В ходе заседания в четверг была озвучена позиция ответчика, в суд не явившегося. "Ответчик принес извинения и по данному факту по обращению Лавровой провел проверку", - говорится в письменном заявлении ответчика. Представитель прокуратуры просила исковые требования истца удовлетворить, а размер морального вреда оставить на усмотрение суда.