В Новгородской области началась реконструкция одного из крупнейших воинских захоронений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Реконструкция одного из крупнейших воинских мемориалов Новгородской области, где захоронено около 16 тыс. советских солдат, началась в Старорусском районе и завершится к очередному празднику Победы, сообщил в четверг ТАСС председатель совета командиров Новгородской поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.

"Сейчас на Давыдовском захоронении в Старорусском районе началась реконструкция. Раньше там были в основном насыпные могилы, их превращают в полноценный воинский мемориал. На плитах будет увековечено порядка полутора тысяч имен. Реконструкция рассчитана до 9 мая 2019 года", - рассказал собеседник агентства.

На Давыдовском захоронении в Старорусском районе лежат останки около 16 тыс. воинов, которые нашли в ходе работы поисковой экспедиции "Долина". Как уточнил Неофитов, инвестором работ по реконструкции мемориала выступил внук одного из солдат, похороненных на этой территории. "Это человек из Санкт-Петербурга, который искал девять лет своего деда, и "Долина" помогла его найти. Он вкладывает свои средства и еще привлекает спонсоров, весь проект сейчас оценивается примерно в 20 млн рублей", - рассказал председатель совета.

Как пояснил ТАСС главный специалист комитета культуры администрации Старорусского района Олег Долгих, мемориал будет носить название "Павший лист", конструкция примет соответствующие очертания, напоминающие по форме лист вяза.

По словам Неофитова, в регионе остро стоит вопрос финансирования благоустройства воинских захоронений. Осенью 2017 года новгородская поисковая экспедиция "Долина" выступила с инициативой создания федеральной целевой программы по увековечению памяти павших в ходе Великой Отечественной войны. Губернатор Андрей Никитин озвучил предложение на встрече с президентом Владимиром Путиным и получил поддержку. Планируется, что мероприятия в рамках программы начнутся в 2019 году.