Два воинских мемориала на 20 тыс. захоронений создадут в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Два воинских мемориала, рассчитанные на захоронения более 20 тыс. советских солдат, найденных в ходе поисковых работ, создадут в Новгородской области в рамках профильной федеральной программы. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель совета командиров Новгородской поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.

"В рамках федеральной программы помимо благоустройства существующих захоронений, в Новгородской области будут созданы два поисковых воинских мемориала - Северо-Западного и Волховского фронта. Мы рассчитываем, чтобы их хватило лет на десять. Один мемориал будет рассчитан на захоронение останков примерно 10 тыс. солдат, а второй - 15 тыс.", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что ежегодно в ходе экспедиций "Долина" находит на территории области останки порядка 2,5 тыс. советских бойцов.

Он также добавил, что сейчас в области закрываются два крупнейших захоронения - в деревнях Мясной Бор и Давыдово, поэтому вопрос увековечивания памяти стоит особенно остро. Вероятнее всего, один мемориал появится в Старорусском районе, а второй - благодаря расширению существующего захоронения в Мясном Бору. Сейчас муниципалитеты готовят проектно-сметную документацию и рассчитывают получить финансирование в 2019 году.

По словам Неофитова, в регионе давно существует проблема благоустройства воинских захоронений. Осенью 2017 года экспедиция "Долина" выступила с инициативой создания федеральной целевой программы по увековечению памяти павших в ходе Великой Отечественной войны. Губернатор Андрей Никитин озвучил предложение на встрече с президентом Владимиром Путиным и получил поддержку. Планируется, что мероприятия в рамках программы начнутся в 2019 году.

"Программа будет действовать для 22 регионов - там, где была массовая гибель людей во время Великой Отечественной войны. Президент остановился на том, что надо делать отдельную программу, приводить к 75-летию Победы все в порядок. Эта программа будет рассчитана на пять лет. Мы рассчитываем, что в следующем году Новгородская область получит в ее рамках 200-300 млн рублей", - рассказал председатель совета командиров.

Неофитов также добавил, что всего в Новгородской области около 700 воинских захоронений, на восстановление которых требуется порядка 1 млрд рублей.