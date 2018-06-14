ООН и Красный полумесяц доставляют гуманитарную помощь 51 тыс. жителей пригородов Дамаска

ООН, 14 июня. /ТАСС/. ООН и сирийское подразделение Красного полумесяца начали в четверг доставку гуманитарной помощи для 51 тыс. жителей южных пригородов Дамаска. Как сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, это первый за две недели конвой, прибывший в этот район.

"Организация Объединенных Наций и Сирийское арабское общество Красного полумесяца доставляют срочно необходимую гуманитарную помощь 51 тыс. женщин, детей и мужчин в Ильде, Бабилле и Бейт-Сахем к югу от Дамаска. Поставки включают продовольствие, предметы здравоохранения и детское питание, а также товары первой необходимости", - сказал он.

По его словам, в последний раз гуманитарная помощь доставлялась в эти пригороды сирийской столицы 5 июня. Тогда Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ провело в этот район груз, рассчитанный на 3,5 тыс. человек.

От имени ООН Фархан Хак призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить "безопасный, непрерывный и беспрепятственный" гуманитарный доступ ко всем нуждающимся жителям Сирии согласно требованиям международного гуманитарного права.