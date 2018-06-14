Медведев поздравил номинантов премии "Призвание" лучшим врачам России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил номинантов и участников премии "Призвание" лучшим врачам. Он также поздравил всех медиков с наступающим профессиональным праздником работников здравоохранения.

"Именно такие самоотверженные люди берутся за самые тяжелые случаи, порой делают невозможное и совершают настоящее чудо, когда его больше всего ждут. Именно им мы обязаны прорывами в медицине, уникальными операциями, новыми лекарствами, самыми современными методами лечения и диагностики, открытиями, которые меняют нашу жизнь", - говорится в приветствии, которое зачитала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии церемонии вручения премии, которая проходит в четверг в Театре Советской армии.

Медведев также отметил, что в работе врача важны не только знания и опыт, но и полная отдача, доброе отношение и душевная щедрость. "За каждой наградой годы учебы и бессонных ночей, трудностей, которые учат идти дальше, череда побед. И, конечно, искренняя благодарность тех, кому вы помогаете сохранить самое главное, что есть у человека - его здоровье и жизнь", - отметил премьер-министр.

"Я хочу поблагодарить всех номинантов и участников премии за верность выбранной профессии, за те возможности, которые вы открываете своим пациентам, за чуткое и бережное отношение к людям и их здоровью, а также за то, что своей работой даете новый импульс российской медицине", - добавил он.

"Призвание" - главная медицинская премия России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии". В этом году премию врачам вручают в 18-й раз. Церемонию ведут телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева и музыкант, врач-реаниматолог Александр Розенбаум.

День медика отмечается в этом году 17 июня.