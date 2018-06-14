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Ифтар на 300 человек организовали в Черкесске в последний день Рамадана

Общество
14 июня, 20:49 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 14, июня. /ТАСС

В регионе к празднику Ураза-байрам более 50 малоимущих семей получат также продуктовые наборы

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ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Благотворительные фонды Карачаево-Черкесии "Территория милосердия" и "Доброгорец" организовали в Черкесске для более 300 верующих коллективный ифтар - обряд разговения, вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамадан, сообщила ТАСС в четверг сотрудник "Территории милосердия" Назифат Узденова.

"В этом году ифтар проводим совместно с фондом "Доброгорец". Столы на 300 человек накрыли на Театральной площади Черкесска. Основное блюдо, которым сегодня угощаем верующих, - баранина в собственном соку", - сказала Узденова.

Она отметила, "что к празднику Ураза-байрам более 50 малоимущих семей получат также продуктовые наборы".

Ранее в рамках акции "Рамадан - праздник для всех", организованной "Территорией милосердия" совместно с фондом содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусойд", собранные на пожертвования жителей Карачаево-Черкесии продуктовые наборы получили 238 малоимущих семей вне зависимости от вероисповедания и религии.

Рамадан - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время Рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу Коран.

В Карачаево-Черкесии 15 июня в связи с праздником Ураза- байрам объявлено выходным днем.

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