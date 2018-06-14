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Профсоюзы выработают 15 июня позицию по вопросу увеличения пенсионного возраста в России

Общество
14 июня, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Профсоюзная сторона РТК проведет экстренное совещание по вопросу отсрочки выплат учителям, врачам и работникам культуры при досрочной пенсии

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проведет в пятницу экстренное заседание для выработки консолидированной позиции по вопросу повышения пенсионного возраста для медиков, педагогов и работников культуры. Об этом сообщил в четверг ТАСС зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

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Правительство РФ выступило в четверг с предложением поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Особые условия будут у педагогических, медицинских, творческих работников. Для них институт досрочных пенсий сохранится без ужесточения требований к специальному стажу, однако сам возраст выхода на досрочную пенсию повысится на восемь лет. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, решения по повышению пенсионного возраста имеют своей целью увеличение пенсий в долгосрочной перспективе.

"Профсоюзная сторона РТК встретится в здании Федерации независимых профсоюзов для выработки общей позиции по вопросу увеличения пенсионного возраста в эту пятницу, потому что повышение досрочного возраста выхода на пенсию - очень сложный вопрос. Затем свою позицию мы представим на самой РТК представителям работодателей и правительства в субботу", - сказала Куприянова.

В свою очередь зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко добавил, что пока новая реформа кажется невыгодной для педагогов. "Сейчас учителя могут отработать 25 лет с учётом определённого количества часов в школе и выйти досрочно на пенсию. Для многих это было преимуществом работы в школе, а для хороших специалистов - аргументом оставаться в небольших городах, потому что они досрочно получали пенсию, и это было хорошим подспорьем. При увеличении срока выхода на пенсию в этом больше не будет смысла, и возникает риск утечки профессионалов в большие города и мегаполисы, потому что им придётся искать работу с более высокой заработной платой", - считает Авдеенко.

С ним согласился и сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий. "Пока остаётся много вопросов и непонятных моментов. Мы надеемся на скорейшее разъяснение", - отметил Луховицкий. Он также выразил опасение, что для учителей реформа может быть невыгодной. По мнению сопредседателя профсоюза, повышение возраста досрочного выхода на пенсию отрицательно скажется на отношении учителей к своей профессии и притоке в эту сферу специалистов.

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