Президент Южной Осетии назвал матч открытия ЧМ-2018 великолепным

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил ТАСС, что был впечатлен матчем открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, и назвал его великолепным.

В четверг Бибилов прибыл в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Игра Россия - Саудовская Аравия - я впечатлен! 5:0 - это очень красивый счет. Хотелось бы, чтобы команда России еще лучше разыгралась, почувствовала уверенность в своих силах и показала аналогичный результат в следующих матчах. А матч в целом великолепный!", - сказал Бибилов.

Президент отметил, что был впечатлен не только матчем, но и самой церемонией открытия чемпионата, которая была "очень зрелищной, красивой и мощной".

Мировое первенство проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоялась в четверг на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 5:0 в пользу российской команды. В следующем матче сборная России сыграет против команды Египта. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск).