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В Новгородской области начался выпуск скидочных карт гостя для туристов

Общество
14 июня, 22:45 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, июня. /ТАСС

К карте прилагается путеводитель на русском и английском языках

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. "Карту гостя Руси Новгородской", которая позволит путешественникам экономить около 30% средств от посещения туристических объектов, начали выпускать в Новгородской области. Единая электронная карта включает бесплатное посещение новгородских музеев, экскурсий, а также дает скидки в нескольких отелях и ресторанах, сообщил в четверг министр инвестиционной политики региона Владимир Куимов.

"Это пластиковая карта, которая рассчитана на индивидуальных российских и иностранных туристов, по ней можно посетить более 128 музейных объектов, более 30 экскурсий. Кроме того, к проекту присоединилось порядка 70 партнеров из числа ресторанов и гостиниц, которые дают скидки по карте", - рассказал Куимов на брифинге для журналистов. Он добавил, что карта рассчитана на срок от одних до трех суток, а по истечению срока она будет работать как скидочная карта в заведениях-партнерах.

По словам и. о. генерального директора туристического офиса "Русь Новгородская" Натальи Омаровой, экономия для пользователей карты составит около 30%. К карте прилагается путеводитель на русском и английском языках. Он включает объекты в Великом Новгороде и девяти районах региона.

Как отметил министр инвестиционной политики, введение карты позволит властям отслеживать поток туристов и маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. "У нас появилось большое количество туристов, которые путешествуют самостоятельно, порядка 72%. <...> С картой гостя правительство сможет отслеживать туристический поток и маршруты, которые требуют развития", - пояснил Куимов.

Стоимость карты составит от 1300 до 2700 рублей, приобрести ее можно на одноименном сайте и в организованных точках продаж в Великом Новгороде и области.

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