Нетаньяху впервые пришел на прием по случаю Дня РФ на Сергиевское подворье в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые принял в четверг участие в государственном приеме по случаю Дня России на Сергиевском подворье в Иерусалиме. Он прибыл на торжество вместе с супругой Сарой и в сопровождении министра репатриации и интеграции Израиля Софы Ландвер и министра региональной кооперации страны Цахи Ханегби.

Заявление Нетаньяху

"Мы очень рады быть здесь, для нас большая честь отмечать День России в Иерусалиме, и мы отпразднуем еще много Дней России в Иерусалиме", - сказал Нетаньяху, выступая на государственном приеме на Сергиевском подворье. Премьер обращался к присутствующим на фоне стены, подсвеченной в цвета российского флага. "Я очень уважаю Россию, я уважаю ее вклад в цивилизацию и мужество ее народа", - продолжил премьер. Он рассказал, что "читал в детстве Льва Толстого и Федора Достоевского, слушал Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского".

"Мы никогда не забудем жертву и вклад русского народа и Красной армии в поражение нацистского монстра, - подчеркнул глава правительства еврейского государства. - Мы знаем, что это был решающий поворот в истории, и мы считаем, что нужно чтить память о нем так, как чтим ее мы".

"Сергиевское подворье - особое место, - сказал Нетаньяху. - Президент России Владимир Путин, с которым мы сотрудничаем во многих областях, попросил меня завершить процедуру передачи этого уникального места его российским владельцам. Но процесс задерживался из-за бюрократических проволочек в Израиле. Мы должны были использовать мачете, чтобы пробиться сквозь них".

"Я очень горжусь тем, что во время одного из многочисленных визитов, очень продуктивных, очень важных визитов для обеих наших стран во многих областях, включая национальную безопасность, я смог сказать президенту Путину: вот ключи от Сергиевского подворья, - продолжил Нетаньяху. - Теперь я глубоко тронут тем, что праздную здесь День России".

Заявление посла РФ

Посол России в Государстве Израиль Анатолий Викторов подчеркнул в свою очередь важность присутствия Нетаньяху на государственном приеме по случаю Дня России.

"Ваше превосходительство, позвольте мне предположить, что ваше присутствие здесь в этот день является четким индикатором трансформаций в отношениях между Россией и Израилем, - сказал он. - Благодарю Вас за этот замечательный жест уважения, посылающий очень позитивный сигнал".

Викторов добавил, что российско-израильская совместная способность формировать будущее будет продолжать набирать обороты на фоне продолжающихся фундаментальных перемен в мире в контексте формирования многополярной международной системы.