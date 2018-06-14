Лучших врачей России наградили премией "Призвание" в канун Дня медика

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лучшие российские врачи были в четверг награждены премией "Призвание" в театре Советской армии в канун Дня медика, который отмечается в этом году 17 июня.

"Призвание" - главная медицинская премия России. Традиционно лучшие врачи получили премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии". В этом году премию врачам вручили в 18-й раз. Церемонию вели телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева и музыкант, врач-реаниматолог Александр Розенбаум.

В номинации "За проведение уникальной операции" награждена бригада докторов из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Пензе. Врачи под руководством докторов Алексея Черногривова и Владлена Базелева провели три операции трехмесячной малышке Ксюше. У нее неправильно сформировались сосуды в сердце, из-за чего в организм поступала венозная кровь вместо артериальной. Первая операция исправила это.

Во время второго хирургического вмешательства были прооперированы сосуды, которые сжимали трахею девочки. Все операции были проведены с октября по ноябрь 2017 года в Пензе. "Мало кто верил, что мы будем выполнять такие сложные операции, но мы учились. Мы учились и даже вышли за рамки", - отметил Черногривов.

Новый метод диагностики

За создание нового метода диагностики премию "Призвание" получили создатели специфического теста для диагностики туберкулеза - диаскинтест. На данный момент этот тест доступен в РФ. Награду получили академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев и группа врачей-фтизиатров.

Награду "Призвание" получила также бригада военного аэромобильного госпиталя под руководством Валерия Нагорнова. Бригада врачей из Главного военно-клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко за время своего существования с 1991 года эвакуировала более 1 тыс. пострадавших и раненных из различных регионов РФ и из-за границы. Пациентов с различными ранениями и травмами, в острых состояниях оперировали прямо на борту легендарного самолета "Скальпель", стабилизировали и эвакуировали в медицинские учреждения.

Детские хирурги-ортопеды из учреждений в пяти регионах РФ под руководством доктора Станислава Иванова создала уникальную систему диагностики детей со спиномозговой грыжей. Они разработали также методики лечения и реабилитации маленьких пациентов. За это группа врачей получила премию в номинации "За создание нового направления в медицине".

Верность профессии

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова под овацию зала вручила премию "За верность профессии" первой женщине-хирургу Тувы. Онколог Алевтина Сиразитдинова имеет стаж в профессии 53 года, из которых 16 лет она работает во главе онкологической службы Тувы.

"Профессия, которая по сути является нашей жизнью и никогда не охватывает только какой-то сегмент нашей жизни, требует перестройки всего нашего организма, особых человеческих качеств, доброты, порядочности, самоотверженности, особых волевых качеств, умения в нужный момент сконцентрироваться в иглу, в лазерный луч, особого высокого профессионализма, умения и желания учиться всю жизнь. Без сочетания этих качеств врач не получается", - сказала министр.

Приз "За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий" на этот раз получили группа инженеров и производственников, врачей травматологов-ортопедов под руководством инженера-конструктора Сергея Колядина и нейрохирурга Алексея Шкарубо за уникальную разработку новых конструкций для фиксации шейных позвонков. Они также разработали технологию удаления опухолей шейного отдела позвоночника и установки фиксирующей конструкции через рот. Изобретение внедрено в хирургическую практику.

Команда "Моторика" за создание разноцветных механических протезов для детей и взрослых получили специальный приз премии. Команда молодых специалистов, старшему из которых 29 лет, уже несколько лет разрабатывает в "Сколкове" яркие и красочные протезы, которые дети и взрослые могут получить совершенно бесплатно. "Мы сделаем так, чтобы в России были доступны самые современные технологии в протезировании и в реабилитации и детям, и взрослым", - пообещал глава "Моторики" Илья Чех.