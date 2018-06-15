Памятник погибшему в Сирии летчику Филипову откроют в Воронеже в пятницу

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Памятник уроженцу Воронежа, Герою России летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии, откроют в полдень в пятницу возле воронежской школы № 85. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы городской администрации.

"Открытие памятника - бюста погибшего в Сирии летчика Романа Филипова - состоится в 12:00 мск 15 июня возле школы № 85, в которой он учился и которой присвоено его имя. Бюст Героя России Филипова выполнен из литьевого гранита, это подарок городу от спонсоров", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на церемонии открытия выступят родственники Филипова и представители Минобороны России.

Ранее сообщалось, что весной инициативная группа воронежцев обратилась в мэрию Воронежа с предложением установить бюст погибшего летчика, и комиссия по культурному наследию приняла такое решение. Именем Филипова в Воронеже названы одна из новых улиц в Центральном районе и школа№ 85, в которой он учился. В июне в честь Героя России назвали улицу в Борисоглебске Воронежской области, где ранее находилось летное училище, в котором также учился Филипов.

Третьего февраля 2018 года над зоной деэскалации "Идлиб" в одноименной сирийской провинции из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25 под управлением майора был сбит. Летчик успел катапультироваться, а позже на земле принял неравный бой с террористами, в окружении боевиков он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин 6 февраля присвоил Филипову звание Героя России посмертно. Похоронили летчика 8 февраля в Воронеже на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.