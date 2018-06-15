Музей истории ГУЛАГа закроют до 30 октября на реэкспозицию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Государственный музей истории ГУЛАГа в Москве закрывается в пятницу на обновление экспозиции. Вновь он откроется 30 октября и представит новую постоянную экспозицию "История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны" - истории жертв репрессий озвучат актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие, сообщил ТАСС директор музея Роман Романов.

"До этого у нас была временная выставка "Национальная память о ГУЛАГе", в которой были представлены предметы из разных музейных собраний - 25 музеев и более сотни экспонатов. Эта выставка уже закончилась, разобрана и отправилась по регионам", - рассказал Романов.

Собеседник агентства сообщил, что последние четыре года сотрудники музея разрабатывали постоянную экспозицию. "Она называется "История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны". Ее принципиальное отличие от других экспозиций в том, что во главу угла поставлены истории конкретных людей. Есть большая история нашей страны, есть основополагающие документы, но мы смещаем фокус на судьбы конкретных людей и то, как большие события отражались на судьбе конкретного человека", - пояснил директор музея.

Всего в экспозиции будет представлено 16 историй репрессированных.

Весной этого года Музей истории ГУЛАГа и Театр наций объявили о долгосрочном сотрудничестве. Участники спектаклей театра приняли участие в создании новой экспозиции музея. "Письма и дневники людей, пострадавших от репрессий, озвучены Инной Чуриковой, Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд и другими артистами", - сказал Романов. Например, Миронов озвучил писателя и бывшего узника ГУЛАГа Александра Солженицына.

Собеседник агентства отметил, что экспозиция создается в абсолютно новом для музея формате. "Будет использоваться огромное количество современных технологий. Наконец-то будут представлены результаты всех наших экспедиций, их было уже три, - на территории бывшего "Дальстроя". Это и Чукотка, и Магаданская область, колымские лагеря. Это история, которая впервые будет так подробно аргументирована, с таким большим количеством документов, артефактов и на современном техническом уровне. Она зазвучит с новой глубиной", - добавил Романов.

Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко - известным историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря как сын "врага народа". Учредитель музея - департамент культуры города Москвы. Первая экспозиция была открыта в 2004 году.