СМИ: передавший Cambridge Analytica данные пользователей Facebook даст показания в Сенате

ТАСС, 15 июня. Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который передал компании Cambridge Analytica личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети Facebook, даст 19 июня показания в Сенате Конгресса США. Об этом в четверг сообщила газета The Hill.

По ее данным, Коган предстанет перед подкомитетом по защите прав потребителей, безопасности продуктов, страхованию и безопасности данных комитета по торговле, науке и транспорту верхней палаты Конгресса.

Отмечается, что особое внимание в ходе слушаний будет уделено рискам в сфере конфиденциальности данных, которым пользователи могут подвергаться из-за связей Cambridge Analytica с Facebook и другими социальными сетями.

Ранее газета The New York Times сообщила, что фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica большой объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.