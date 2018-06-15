На востоке Москвы зафиксировали двукратное превышение содержания сероводорода в воздухе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" в ночь с 14 на 15 июня зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы. Это следует из данных на сайте экологической службы.

В Косино-Ухтоминском районе востока Москвы произошел резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. В 03:00 мск автоматическая станция контроля воздуха "Мосэкомониторинга" обнаружила отклонения от нормы в 2,4 раза. Данные получены с датчиков экомониторинга "Кожухово", контролирующих зоны влияния Мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона "Кучино".

В Рязанском районе юго-востока столицы в 01:00 мск предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 1,1 раза.

Ранее "Мосэкомониторинг" сообщал о многократных превышениях концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы. В ночь с 1 на 2 июня содержание сероводорода, по данным станции "Гурьянова", превысило норму в 2,9 раза. В ночь с 21 на 22 мая в Косино-Ухтомском районе и в Новокосине автоматические станции контроля воздуха фиксировали предельно допустимую разовую концентрацию сероводорода с превышением в 3,8 и 1,8 раза соответственно.