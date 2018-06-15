Более 219 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 219 тыс. человек, в том числе более 57 тыс. детей, пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации с 15 марта по 8 июня, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С 15 марта в ведомстве начался мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей.

"По состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тыс. детей. Тем не менее, обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в Роспотребнадзоре, продолжается контроль за профилактикой клещевого вирусного энцефалита. На сегодняшний день в субъектах РФ привиты более 2,3 млн человек.

"На 8 июня 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 83 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 545 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", - уточнили в ведомстве.

В рамках профилактики также проводится акарицидная обработка: по состоянию на 8 июня обработано около 129 тыс. га. Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади более 130 тыс. га.

Как защититься

Роспотребнадзор напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей, таких как ношение одежды, плотно прилегающей к телу и закрывающей его максимально, использование репеллентов.

Специфические меры профилактики включают прививки от клещевого вирусного энцефалита, а также серопрофилактику. В РФ зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.